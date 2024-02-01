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أسعار الذهب اليوم الخميس 1-2-2024 في محال الصاغة.. جرام 21 بكام؟

كتب:

مارينا رؤوف
09:48 ص | الخميس 01 فبراير 2024
الذهب

الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 1-2-2024، في محال الصاغة، عند نفس أسعار مساء أمس، وخلال بداية التعاملات الصباحية سجل عيار 21 نحو 3875 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية، وفق شعبة الذهب.

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب الآن في بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس، في محال الصاغة، خلال السطور التالية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية، 4428 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس في بداية التعاملات، 3875 جنيها  قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

جاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في بداية تعاملات اليوم 3321 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2590 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في بداية التعاملات، 31 ألفا، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.