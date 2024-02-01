انخفاض أسعار الذهب عالميا لأول مرة منذ 3 أشهر

أنهت أسعار الذهب العالمية تداولات شهر يناير على انخفاض هو الأول بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع، في ظل ارتفاع مستويات الدولار وتراجع توقعات الأسواق أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيلجأ إلى خفض الفائدة في وقت مبكر من هذا العام.

وارتفع سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.1% ليشهد تداولات ضعيفة قرب مستوى الإغلاق أمس، ليسجل أعلى مستوى عند 2049 دولارا للأونصة ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 2034 دولارا للأونصة.

الأونصة تسجل 2056 دولارا

استطاع الذهب أن يسجل ارتفاعا منذ بداية الأسبوع، حيث سجل أمس أعلى مستوى منذ أسبوعين عند 2056 دولارا للأونصة قبل أن يقلص مكاسبه بشكل كبير ويغلق تداولات الأمس عند المستوى 2039 دولارا للأونصة.

وسجلت أسعار الذهب الفوري انخفاضا خلال شهر يناير بأكمله بنسبة 1.2%، حيث افتتح تداولات العام عند المستوى 2062 دولارا للأونصة وأغلق تداولات شهر يناير عند 2039 دولارا للأونصة مسجلا انخفاض بمقدار 23 دولارا لكل أونصة.

وخلال شهر يناير سجل الذهب أعلى مستوى عند 2078 دولارا للأونصة وأدنى مستوى عند 2001 دولار للأونصة.

ويوم أمس صدرت نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأول لهذا العام بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25% - 5.50%، ويشير إلى أنّ استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي والأداء الجيد لسوق العمل يجعل البنك غير متسرع في اتخاذ قرار خفض الفائدة.

وأشار البنك الفيدرالي في بيانه، إلى أنّ لجنة السياسة النقدية لا تتوقع أن يكون من المناسب خفض الفائدة حتى يتزايد اليقين لدى البنك أنّ التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو مستهدف التضخم للبنك عند 2%.

وفي تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع البنك، أشار إلى أنّ كل أعضاء البنك يعتقدون أنّه من المناسب خفض الفائدة في وقت قادم، ولكن على البنك أن يكون أكثر ثقة في استدامة تراجع مستويات التضخم قبل خفض الفائدة.

وأظهر الاقتصاد الأمريكي نموا في الربع الرابع بأعلى من المتوقع بنسبة 3.3% بينما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%، وكان الاقتصاد الأمريكي قد سجل نموا في الربع الثالث بنسبة 4.9%.

وأظهر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ارتفاعا بنسبة 2.9% على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر ليتراجع أسفل المستوى 3% للمرة الأولى منذ أبريل 2021.

وتراجعت توقعات الأسواق لتظهر احتمال الآن بنسبة 37% أنّ البنك الفيدرالي سيخفض الفائدة ربع درجة مئوية في مارس المقبل، بعد أن كان الاحتمال بنسبة 70% من أسبوعين، بينما تظل الأسواق تتوقع إجراء البنك الفيدرالي 5 إلى 6 تخفيضات في الفائدة خلال عام 2024، ما يتجاوز توقعات أعضاء البنك الفيدرالي في ديسمبر الماضي، الذين أشاروا إلى خفض الفائدة 3 مرات فقط خلال العام.

من جهة أخرى، استفاد الدولار الأمريكي من هذه الأوضاع ليرتفع خلال شهر يناير بنسبة 2.3% بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، ليساهم في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما.