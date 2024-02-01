الطلب على الذهب يسجل مستويات قياسية في العام الماضي عالميا

كشف تقرير لمجلس الذهب العالمي أن الطلب على الذهب سجل مستويات قياسية خلال تعاملات العام الماضي 2023، إذ ارتفع إجمالي استهلاك الذهب بنسبة 3% ليسجل 4 آلاف و899 طنا، مع توقعات بزيادة الطلب خلال 2024.

وأشار إلى أن ارتفاع الكميات المستهلكة من الذهب جاء نتيجة زيادة من قبل المواطنين والمستثمرين في الدول، والبورصة وكذلك البنوك المركزية التي تزيد الطلب على لذهب خاصة الصين وبولندا.

13 % زيادة في أسعار الذهب

ومع زيادة الطلب ارتفعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 13% خلال 2023، ما جاء نتيجة التوترات والأزمات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي، أدت إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

وأظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي أن نمو الطلب السنوي في سوق التداول خارج البورصة بلغ 753% العام الماضي، وهو الأكبر منذ عام 2011 على الأقل، ومن المتوقع أن يستمر المستثمرون في تجميع الذهب بوتيرة متسارعة هذا العام.

وبلغت قيمة مشتريات البنوك المركزية السنوية 1037 طنا في 2023، بانخفاض بـ45 طنا فقط من الرقم القياسي المسجل في عام 2022، وتتوقع أن تصل مشتريات البنوك المركزية إلى 500 طن هذا العام، خاصة مع توقعات اتجاه الذهب للارتفاع ليصل السعر إلى 2200 دولار للأوقية أو أكثر.

وعلى الرغم من ارتفاع الطلب على السبائك إلا أن من المتوقع أن ينخفض الطلب على المجوهرات هذا العام مع بدء التباطؤ الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وقد بلغت قيمة الاستهلاك من المجوهرات بـ2093 طنا في عام 2023.

وجاءت الهند ثاني أكبر مستهلك، إذ من المتوقع أن ينتعش الطلب من الدولة الآسيوية إلى ما بين 800 و900 طن في العامين المقبلين بعد انخفاضه إلى 748 طنا في عام 2023.

ومن المرجح أن يظل الطلب على المجوهرات الذهبية مستقرا في الصين، إذ يسعى المستهلكون إلى الحفاظ على القيمة في أصول الملاذ الآمن في مواجهة ضعف العملة والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة بشكل متزايد.