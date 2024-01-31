رسالة جديدة من «بن غفير» إلى بنيامين نتنياهو بشأن المساعدات الإنسانية لغزة

نشرت القناة السابعة العبرية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، طلب في رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وكان إيتمار بن غفير، الوزير المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، والذي يعارض أي صفقة لتبادل المحتجزين ويدعو لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هدد بالانسحاب من حكومة الحرب بسبب أي محاولة لإبرام اتفاق مع الفصائل الفلسطينية لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».

نتنياهو: هناك صفقة تبادل لا تضر بأمن دولة الاحتلال

وكان يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أبدى استعداده للانضمام إلى حكومة الحرب التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليحل محل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين في غزة، أنه سيقر صفقة للتبادل لا تضر بأمن دولة الاحتلال حتى وإن أدت لانهيار حكومته.