نتنياهو يلجأ للرئيس الكولومبي لإنقاذه في أزمة المحتجزين.. والأخير يصدمه

طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، التوسط واقتراح حل في إطلاق سراح المحتجزين الموجودين داخل قطاع غزة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

الرئيس بيترو يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية

وأكد الرئيس الكولومبي في رسالته أنه يعتبر من الأولويات التحرك بسرعة نحو وقف الأعمال العدائية، وبدء محادثات لإطلاق سراح جميع المحتجزين، ما يهدف إلى تحقيق هدف واضح يتمثل في قيادة الجميع نحو التوافق وتحقيق السلام في المنطقة.

وأعلن الرئيس بيترو، الذي يعتبر أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، دعمه للقضية الفلسطينية وعبر عن اتهامه للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة حاليًا.

الرئيس الكولومبي يرد على نتنياهو

وأضاف الرئيس الكولومبي ردًا على رسالة خاصة تلقاها من نتنياهو بتاريخ 11 يناير، بأنه يقترح المضي قدمًا من خلال إنشاء لجنة سلام تضم دولًا مختلفة لتأمين عمليات الإفراج وتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إنهاء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين.

وفي الرسالة التي نشرتها الصحافة الكولومبية وأكدتها السفارة الإسرائيلية، طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي من الرئيس الكولومبي بذل قصارى جهده للوساطة في إطلاق سراح المحتجزين الموجودين في أيدي الفصائل فلسطينية.