«ترامب المنقذ».. هل يستفيد نتنياهو من نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

ينتظر الأمريكيون سباق انتخابات الرئاسة الذي يشتعل بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في منافسة شرسة بين الرئيس الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، لكن ليس الأمريكيين وحدهم من يترقبون تلك الانتخابات، إذ يتابع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، النتيجة أيضا، إذ يرتبط مستقبله السياسي، بالرئيس القادم في أمريكا.

نشرت صحيفة «يديعوت أحرونت» العبرية، تقريرا يتناول علاقة نتنياهو بانتخابات الرئاسة الأمريكية، المقررة نوفمبر المقبل، أشار إلى أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال يأمل في استمرار الحرب على غزة لعام آخر، حتى وصول ترامب إلى البيت الأبيض، لينقذه من الدخول إلى السجن، في ظل تفاقم الخلافات بين نتنياهو وبايدن؛ جراء سياسات الاحتلال تجاه غزة واستشهاد أعداد ضخمة من المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان، وعدم موافقة تل أبيب على مقترح واشنطن بأن تتولّى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد الحرب، في وقت ترى فيه تل أبيب أن إسرائيل ستحكم غزة بعد الحرب أو إسناد هذه المهمة لعائلات فلسطينية موثوق بها من إسرائيل.

صحيفة عبرية: نتنياهو ينتظر انتصار ترامب لإنقاذ مستقبله السياسي

أفادت الصحيفة، بأن نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب حتى إعلان نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، على أمل فوز ترامب وتقدّيمه مساعدة له لإنقاذ مستقبله السياسي، فهو مهدّد بخسارة منصبه أو المحاكمة بتُهمة الفشل في منع هجوم 7 أكتوبر 2023.

أوضحت الصحيفة أن نتنياهو لا ينسى أن دونالد ترامب، هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي توج «أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض»، خاصة بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس معترفا بها عاصمة لإسرائيل، فضلا عن شروع ترامب في إبرام ما عُرف بأنه «صفقة القرن» بين إسرائيل والفلسطينيين، ما يزيد آمال نتنياهو في أن يكون ترامب ورقة إنقاذ له.

نتنياهو لم يتوقف عن الإشادة بترامب

أشارت «يديعوت أحرونت» إلى أن نتنياهو لم يتوقف عن الإشادة بترامب في العديد من المواقف، خاصة بعد تفاقُم الخلافات مع بايدن منذ السابع من أكتوبر.

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه لو كان رئيسا، لما وقع الهجوم، لأنه يعرف كيف يدافع عن إسرائيل، فيما يحدّق بايدن باستمرار في ساعته لإنهاء الحرب في غزة؛ فهو لا يريد حربا إقليمية من شأنها أن تجر الولايات المتحدة لمواجهة عسكرية، وهذا لا يتماشى مع أجندة نتنياهو في إطالة أمد الحرب.

وتشير الصحيفة إلى أن فرضية دعم إسرائيل ليست مؤكدة حتى الآن، منوهة إلى أن حسابات نتنياهو قد تكون خاطئة، إذ أن ترامب وجه اتهامات لنتياهو في عام 2020، بعدم الولاء له بعد خسارته في انتخابات الرئاسة الأمريكية السابقة، وأنّ عودته إلى البيت الأبيض ربما تكون سيئة لإسرائيل؛ التي أمطرت بايدن بالحب.