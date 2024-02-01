الأوراق المطلوبة لتسجيل الدبلومات الفنية 2024.. عبر موقع الوزارة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، للطلاب في جميع التخصصات الفنية «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي» لنظام الثلاث والخمس سنوات، بالتسجيل على الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات» عبر هذا الرابط.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت وزارة التعليم، الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 وهي كالتالي:-

- أصل شهادة ميلاد حديثة +3 صور منها.

- 7 صور شخصية خلفية بيضاء بالزي الرسمي مكتوب عليها بالكمبيوتر اسم الطالب رباعي في الاستديو.

- وصل دفع المصروفات الدراسية وصورتين منه.

- وصل دفع رسوم الامتحانات وصورتين منه.

- 2 طابع دعم مشروعات الإيصالات من أي مكتب بريد.

- 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب.

-3 صور بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- إحضار شهادة الوفاء في حالة وفاة الأب + صورتان منه.