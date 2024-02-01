نقابة الصحفيين تنظم صالون تواصل الأجيال لمناقشة تناول القضية الفلسطينية

أعلنت نقابة الصحفيين تنظيم صالون تواصل الأجيال السادسة مساء الأربعاء 7 فبراير، لمناقشة تناول الصحافة المصرية للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها.

صالون الأجيال تنظمه لجنة المعاشات

وأوضحت النقابة أنه يشارك في الصالون الذي تنظمه لجنة المعاشات نخبة من الكتاب الصحفيين، ويستهدف نقل الخبرات والتواصل بين الأجيال.

وقال أيمن عبد المجيد رئيس لجنة المعاشات مدير الصالون للصحافة المصرية تاريخ مشرف في دعم القضية الفلسطينية، ويناقش الصالون تاريخ دعم القضية الفلسطينية وآليات هذا الدعم في ظل التحديات المصيرية الراهنة.

اجتماع لجنة المعاشات

وكانت دعت لجنة المعاشات أعضاءها للاجتماع الشهري الأربعاء 7 فبراير من مختلف الأجيال، الساعة الثالثة مساءً، لمناقشة جدول أعمالها، ويتضمن:

1- مناقشة المتحقق من استراتيجية العمل خلال الأشهر الماضية، وضمانات استمراره

.2- وضع الآليات التنفيذية لغير المتحقق من بنود الاستراتيجية.

3- الاستماع إلى المقترحات الجديدة، ومناقشتها.

4- ما يستجد من أعمال.

وأوضحت اللجنة أن اجتماعها الدوري الأربعاء الأول من كل شهر، يليه" صالون تواصل الأجيال" الساعة الخامسة من مساء ذات اليوم.