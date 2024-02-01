مناقصة عامة لبناء كوبري جديد على البحر اليوسفي بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس، إجراء مناقصة عامة لبناء كوبري جديد على البحر اليوسفي، بطريق الحفر الدوار حمولة 70 طنا، بقرية صفط الخمار مركز ومحافظة المنيا.

قيمة كراسة الشروط للمشاركة

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قيمة كراسة الشروط للمشاركة في المناقصة تبلغ 699 جنيها، وأن قيمة التأمين المؤقت تبلغ 450 ألف جنيه فقط.

شروط المناقصة العامة

وأضافت الوحدة المحلية لمركز المنيا، أن جلسة فتح المظاريف الفنية للمناقصة، ستعقد الأحد 28 فبراير 2024 م، وذلك بالشروط الآتية:

-تقدم العطاءات بمظروفين، أحدهما فني يحتوى على صورة بطاقة الرقم القومي، البطاقة الضريبية، سجل تجارى، سابقة أعمال مماثلة.

-المظروف الثاني، يحتوى على الأسعار فقط شاملة ضريبة القيمة المضافة دون وضع أي شروط أو تحفظات.

-التأمين الابتدائي يسدد بالبنك لحساب الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

-باقي الشروط والمواصفات بكراسة الشروط.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة إنشاء كباري وطرق جديدة لتسهيل حركة المرور.