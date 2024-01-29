المنيا تطلق مسابقة الأم المثالية للموظفات والعاملات في الديوان العام

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والطفولة والأمومة بديوان عام محافظة المنيا، تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية، تحت رعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، وذلك من الموظفات والعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز التسعة تقديراً لمجهوداتها وتضحياتها مع أبنائها.

شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية

وأوضحت فاطمة الزهراء علي مدير الإدارة، أن مسابقة الأم المثالية تأتى تزامناً مع ااحتفالية الدولة بتكريم المرأة المصرية خلال شهر مارس من كل عام لما لها من مردود ايجابي وخلق جو من الألفة وتعظيم دور الأم، وأشارت أنه يشترط أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام أو الوحدات المحلية وان يكون لها قصة عطاء واضحة على أن يكون المعيار الأساسي في اختيار الأم هى المرأة المعيلة بتصنيفاتها المختلفة.

وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقدم بالمسابقة تضم بيان حالة وظيفية مختوم، وقصة عطاء واضحة، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى للأم المرشحة وللأبناء وشهادات الميلاد للأولاد القصر، وصورة قسيمة الزواج، أو شهادة وفاة الزوج، والمؤهلات الدراسية للأبناء، الشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وصورة معتمدة من شهادة التأهيل للأم ذات الإعاقة أو الأبناء من ذوى الإعاقة، ورقم تليفون واضح.

تسليم الملف الخاص بالمسابقة اليوم

وأوضحت مدير الإدارة، أن من ترغب في التقدم للمسابقة عليها تسليم الملف الخاص بها بإدارة المرأة والطفولة بالمحافظة والإدارات التابعة لها بمجالس المدن، وذلك بدءا من اليوم الاثنين حتى يوم 15 فبراير 2024.