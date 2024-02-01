عضو بـ«الشيوخ» يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق مع اقتراب رمضان

طالب النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، من الحكومة بضرورة الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، لضبط الأسعار ومنع التلاعب في الأسعار أو احتكار بعض السلع.

وقال عكاشة، في بيان له، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين، ولكن مع اقتراب شهر رمضان يحدث إقبال على الشراء من قبل المواطنين، ما يتطلب توفير السلع الأساسية وبأسعار مناسبة.

تشديد الرقابة على الأسواق

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن تشديد الرقابة على الأسواق يكلل جهود الدولة في توفير السلع الغذائية لكل المواطنين بأسعار مناسبة، لتخفيف الأعباء عنهم خاصة خلال شهر رمضان.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة لدعم المواطنين بصورة مباشرة، من خلال منافذ لبيع السلع الأساسية مدعمة وتوفيرها في أكثر من مكان لقطع الطريق على تجار الأزمات والمحتكرين، وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين.

زيادة منافذ السلع الغذائية

وشدد على ضرورة زيادة منافذ السلع الغذائية التي توفر متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة، وإنشاء شوادر في القرى والنجوع لتخفيف الأعباء عن المواطنين من ارتفاع الأسعار، والتشديد على رقابة الأسواق واستهداف المخازن التي تحتكر السلع الغذائية.