«الشيوخ» يناقش آليات تصدير الفواكه مقابل خفض تكلفة الشحن الدولي

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب حسام الخولي و20 عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

عضو الشيوخ: طلب المناقشة يستهدف التوصل إلي رؤية تحقق أعلي عائد دولاري

قال النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنَّ طلب المناقشة يستهدف التوصل إلي رؤية تحقق أعلي عائد دولاري من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه.

واستطرد الخولي لـ«الوطن»: «لدينا مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الاوربية ،لاسيما وأن هناك طلب على بعض المحاصيل مثل البصل والفراولة»، لافتًا إلى أنَّ مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا للمنتجات سريعة التلف وهو ما سيتمّ مناقشته مع المسئولين في الجلسة العامة».

النائب حسام الخولي: الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت في 2023

وشدد على أنَّ الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت في العام الماضي 2023عن السابق، وهو ما يؤكّد قدرتنا على تحقيق اعلي عائد دولاري من تصدير المنتجات الزراعية، متابعًا «ينقصنا البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف».

واستكمل: «كيلو تصدير الفراولة عبر الشحن الجوي يتكلف 2.5 دولار، بالتالي هو أمر مكلف ومرهق للميزانية».