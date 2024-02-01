«السياحة»: توقعات أعداد المعتمرين المصريين خلال رمضان تصل إلى 80 ألفا

كشف باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار عن تلقي شركات السياحة طلبات من المواطنين حاليًا لحجز برامج عمرة شهر رمضان، لافتًا إلى أنَّ شركات السياحة وضعت حاليًا أسعارًا استرشادية لرحلات العمرة خلال شهر الصوم قابلة للتغير وفقًا لمؤشرات السوق، موضحًا أنَّ الشركة ستعلن السعر النهائي لبرنامج العمرة قبل انطلاق الرحلة بنحو أسبوع.

أسعار برامج العمرة تبدأ من 50 ألف جنيه

وأضاف عضو اللجنة الفنية للحج لـ«الوطن» أنَّ الأسعار الاسترشادية لبرامج العمرة خلال شهر رمضان ستبدأ من نحو 50 ألف جنيه وذلك بالنسبة للبرنامج الاقتصادي الذى تبلغ مدته نحو 30 يومًا ويقيم فيه المعتمر بفنادق تبعد عن الحرم المكي بأكثر من 1200 متر، لافتًا إلى أنَّ تسكين المعتمرين بهذا البرنامج يكون رباعي في الغرفة الواحدة.

نسب الإقبال على السفر للعمرة خلال رمضان

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار إلى أنَّه وفقًا لحجم إقبال المواطنين على السفر للعمرة خلال شهر رمضان ووفقًا لمؤشرات السوق الحالية فإن أعداد المواطنين المصريين المسافرين للعمرة خلال شهر الصوم سيتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف معتمر.