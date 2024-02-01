تقرير لـ«القاهرة الإخبارية» يستعرض تصاعد «انتفاضة المزارعين» في أوروبا

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريراً تلفزيونياً اليوم الخميس، بعنوان «حراك اجتماعي غاضب.. تصاعد احتجاجات المزارعين الأوروبيين رفضاً لتشريعات الاتحاد الأوروبي»، والتي تتضمن عدداً من القيود، التي يعتبرها كثير من المزارعين في مختلف الدول الأوروبية «غير عادلة».

وأشار التقرير إلى أن «أوروبا تحت حصار انتفاضة المزارعين»، حيث تشهد القارة حالة استياء واسعة، تحولت إلى حراك اجتماعي غاضب، إزاء ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن القيود الأوروبية للمعايير البيئية والمنافسة غير العادلة، خاصة بعد ازدياد دعم المحاصيل الأوكرانية.

قيود «الصفقة الخضراء» تدفع المزارعين إغلاق الشوارع

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات اليومية للمزارعين أغلقت عدداً من العواصم الأوروبية، رفضاً للتشريعات التي أقرها الاتحاد الأوروبي لتنظيم الزراعة، فيما يعرف بـ«الصفقة الخضراء».

وتابع التقرير: «المزارعون الفرنسيون أغلقوا طرقاً استراتيجية حول العاصمة باريس، في تصعيد خطير، دفع الحكومة الفرنسية لتوجيه قوات الشرطة إلى مطارات باريس، وأسواق المواد الغذائية بالجملة، بعد دعوات باستهدافها».

الحكومة الفرنسية تدرس تقديم مزيد من التنازلات

وواصل التقرير: «مئات الجرارات الثقيلة وأكوام القش طوقت باريس، عبر إغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة الفرنسية، تهديد دفع الحكومة الفرنسية لدراسة تقديم مزيد من التنازلات، أملاً في تهدئة غضبهم».