استمرار احتجاجات المزارعين بفرنسا.. مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف التفاصيل

قال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في مدينة مارسيليا الفرنسية، إن احتجاجات المزارعين في فرنسا يبدو أنها نجحت في رسالتها، إلا أنه صباح اليوم الأربعاء، تم توقيف 15 ناشطاً من المزارعين، حاولوا تخطي الخطوط الحمراء، التي وضعها وزير الداخلية الفرنسي، المتمثلة في الطرق المؤدية إلى أكبر سوق في فرنسا والاتحاد الأوروبي، وهو سوق «رانجيس» في العاصمة باريس، والطرق المؤدية إلى المطارات الفرنسية.

وأضاف «شقير»، خلال رسالة على الهواء، أنه على الرغم من أن السلطات الفرنسية لاقت، في بداية الأمر، تعاوناً كبيراً من المزارعين، إلا أن بعضاً منهم يبدو أنه مصمم على استكمال الاحتجاجات، التي بدأت تشهد اضطرابات، عبر إحداث شلل في الحركة المرورية، عبر إغلاق عدد من في الطرق ووقف حركة المواصلات، وعدم وصول بعض السلع التي تأتي من بعض الدول الأوروبية، كما أقدم عدد من المزارعين على وقف حركة السيارات الكبيرة المحملة بالخضراوات والألبان واللحوم، والاعتراض على وصولها.

الاتحاد الأوروبي يفرض قيوداً على المنتجات الزراعية

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أنه، بحسب المزارعين والنقابات الزراعية، «ليس هناك تنافس شريف»، وأن فرنسا والاتحاد الأوروبي تفرض بعض القيود على المنتجات الزراعية، وعلى الرغم من ذلك، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن بعض الإجراءات لمساعدة المزارعين، منها ما أعلن عنه وزير الزراعة اليوم الأربعاء، بأنه سيتم دعم المزارعين بنحو 80 مليون يورو.