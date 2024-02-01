تفاقم أزمة المزارعين الأوروبيين.. احتجاجات بالبيض والجرارات وإغلاق الطرق

احتجاجات عديدة انطلقت من جانب المزارعين في معظم الدول الأوربية نتيجة الزيادات الجديدة التي فرضتها حكومتهم، وآخر ما حدث هو توافد المزارعين على بروكسل للضغط على قمة زعماء الاتحاد الأوروبي؛ ليُلقوا البيض على البرلمان الأوروبي مع إشعال النيران بالقرب من المبنى، وفقا لما كشفته وكالة الأنباء «رويترز».

ماذا حدث في بروكسل؟

وبحسب الصحف البريطانية، تم إغلاق الطرق الرئيسية في بروكسل بواسطة 1000 جرار، وفقا لتقديرات الشرطة، فيما عرض أحد الجرارات لافتة تقول: «إذا كنت تحب الأرض، ادعم من يديرونها»، بينما يحاول المزارعون من بلجيكا ودول أوروبية أخرى إيصال صوتهم لزعماء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في وقت لاحق.

وكانت بداية الشعلة الأولى لهذه المظاهرات الكثيفة في فرنسا في مدينة باريس، وهو ما اضطر الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء الماضي إلى إرسال عدد كبير من فرق الأمن والمدرعات لحماية الأسواق الخاصة ببيع المواد الغذائية بالجملة في باريس، كعلامة على تصاعد التوترات في البلاد.

مزارعون أوربيون يحتجون على ارتفاع الأسعار في أوروبا

لم تكن فرنسا فقط الدولة الوحيدة التي احتج فيها المزارعون نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بالإضافة إلى رفع الدعم عن الديزل الزراعي، حتى تتمكن الحكومة من سد بعض عجز الموازنة في البلاد، وإنما عدة دول أخرى منها ألمانيا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا وبولندا، كما أعلن المزارعون الأوروبيون رفضهم الشديد للأوضاع الحالية، لذا قرروا في كل من فرنسا وبلجيكا بإغلاق الطرق السريعة وانتشار الاحتجاجات في أماكن أخرى متفرقة في أوروبا، فيما أكد المزارعون الإسبان والإيطاليون انضمامهم إلى حركة الاحتجاج التي ضربت أوروبا، بهدف الضغط على الحكومات لتخفيف القواعد البيئية وحمايتها من ارتفاع التكاليف والواردات الرخيصة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

ما علاقة احتجاجات المزارعين الأوروبيين بانعقاد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي؟

وعلى الرغم من تقديم المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي عدة مقترحات للحد من الواردات الزراعية من أوكرانيا وتخفيف بعض اللوائح الخضراء، خاصة مع اقتراب انعقاد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، فإن هذه الإعلانات فشلت في منع العديد من المزارعين في بلجيكا وخارجها من قيادة جراراتهم إلى وسط مدينة «بروكسل» تزامنا مع قمة الزعماء يوم الخميس، إذ ظهرت الجرارات الخاصة بالمزارعين حول البرلمان الأوروبي، بينما حاولت الشرطة السيطرة على الوضع أمام مباني المفوضية والمجلس.

مزارع بلجيكي يتحدث عن معاناة الوضع الزراعي في أوروبا

وقال مزارع بلجيكي يدعى لوكا موتون، يبلغ من العمر 26 عاما، تعليقا عن المأساة التي يعيشها المزارعون في بلاده، أنه لم تعُد لديهم القدرة على تحمل التكاليف المرتفعة في الزراعة، لذا يجب على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يفكروا في المزارعين ويتحدثوا إليهم لإيجاد حلول مناسبة للطرفين، موضحا أنه رغم أن أزمة المزارعين ليست مدرجة رسميا على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي، فإنه من الضروري مناقشتها داخل الاجتماعات المقبلة، على الأقل على الهامش.