شروط الحصول على سيارة لذوي الإعاقة والتجهيزات الخاصة

قال حسام الدين أمين، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن العديد من المواطنين يهتم بمعرفة كيفية الحصول على سيارة الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار حرص الدولة المصرية على إتاحة هذه الخدمة إلى مستحقيها، وفيما يلي شروط الحصول على سيارة لذوي الإعاقة.

وأوضح أنه من شروط الحصول على سيارة الأشخاص ذوي الإعاقة لابد ألا يقل عمر المواطن عن 18 عاما، إلى جانب تمتعه بالجنسية المصرية، ومن أهم الشروط التي من شأنها حماية حق المواطن، هي أن يتم تسجيل السيارة باسم الشخص صاحب الإعاقة، هذا بالإضافة إلى إجراء كشف طبي يتم من خلاله تحديد قدرة المواطن على القيادة.

شروط الحصول على سيارة الأشخاص ذوي الإعاقة

ومن شروط الحصول على سيارة الأشخاص ذوي الإعاقة، هي صدور تقرير اجتماعي من وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشؤون الاجتماعية، يحدد الوضع المالي للمواطن ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات السيارة المجهزة، فضلا عن تقرير يحدد نسبة الإعاقة ونوعها، ونسبة احتياج المواطن للسيارة ونوع التجهيز الذي يجب أن يتواجد بالسيارة حتى تتناسب مع الحالة الصحية للشخص المعاق.

كما لفت المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى وجود بعض الصفات لابد أن تتمتع بها سيارة الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي ألا تزيد سعتها اللترية عن cc1600، إلى جانب أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة لما ورد في القانون الصادر من القومسيون الطبي.

وتعمل الدولة المصرية على التخفيف عن المواطنين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقق ذلك من خلال العمل على العديد من الاتجاهات، منها تطوير البيئة التشريعية لحماية حقوقهم والحفاظ عليها، إلى جانب بعض التسهيلات والتخفيضات، ومنها أن سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة تكون معفاة من الجمارك.