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معرض القاهرة الدولي للكتاب

هيئة الكتاب تنفي طباعة الأعمال الكاملة للكاتب محمود السعدني دون موافقة

كتب:

إلهام الكردوسي
05:46 م | الخميس 01 فبراير 2024
محمود السعدني

محمود السعدني

أكدت الإدارة المركزية للنشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، احترامها الكامل لحقوق الكتاب والمؤلفين كافة، كما تؤكد أيضًا عدم طباعتها الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمود السعدني، خلال السنوات الماضية.

هيئة الكتاب تنفي طباعة الأعمال الكاملة لمحمود السعدني دون الحصول على موافقة

ونفت الإدارة في بيان ما تناولته بعض المواقع الإخبارية، من طباعة الأعمال الكاملة للكاتب الكبير محمود السعدني، دون الحصول على موافقة، «إننا في السياق نفسه نرجو التأكد من قيام الهيئة المصرية العامة للكتاب بطباعة الأعمال الكاملة من عدمه، حيث إن ذلك رغم تأكيدنا على أهميته فإنه لم يحدث، ولم تقدم الهيئة على طباعة الأعمال الكاملة».

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

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