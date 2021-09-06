في ذكرى ميلاد الأستاذ.. سر تسمية محمود السعدني فؤاد المهندس بـ «الذكي»

يوافق اليوم الذكرى 97 على ميلاد الفنان الكبير فؤاد المهندس (6 سبتمبر 1924 – 16 سبتمبر 2006)؛ وفؤاد المهندس ممثل سينمائي كوميدي، من كبار الفنانين الذين مثّلوا في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة، حتى لقب بـ «الأستاذ»، كما كان له برنامجا إذاعيا اجتماعيا يذاع يوميا بعنوان «كلمتين وبس» منذ 1968، ويسلط الضوء على سلبيات المجتمع المصري على لسان «سيد أفندي»، كما تميز «الأستاذ» في التلفزيون بتقديم أعمال عديدة للأطفال أشهرها فوازير «عمو فؤاد» في شهر رمضان، والتي لاقت نجاحاً كبيراً في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

في كتابه «المضحكون»، اختار الكاتب الساخر محمود السعدني، لقب «الذكي» عنوانا للفصل الذي تحدث فيه عن فؤاد المهندس، فيقول «ليس من بين المضحكين من هو أذكى من فؤاد المهندس، وذكاؤه هو الذي جعله يحط كالصقر على طبق المهلبية الشهير بشويكار طوب صقال، وهو بهذا الزواج الذكي سيصبح المضحك الرسمي للمسرح المصري».

السعدني: فؤاد المهندس هو الوحيد الذي يستطيع أن يحل محل الريحاني

وواصل الكاتب «ذكاء المهندس هو الذي جعله يطمع في تقديم روائع المسرح العالمي، مثل سيدتي الجميلة، الملك وأنا، إيرما الغانية»، متابعا: «ذكاء فؤاد المهندس هو الذي جعله يعدل مساره قليلا لينحرف عن مسار الريحاني، وليصبح في النهاية مدارا مستقلا، حتى صوت الريحاني الذي ركبه فؤاد المهندس في البداية تخلى عنه بعد ذلك».

ويكمل السعدني حديثه عن «المهندس» قائلا: «هو الفنان الوحيد الذي يستطيع أن يحل محل نجيب الريحاني كزعيم للكوميديا ومحور لها في مصر والعالم العربي»، مضيفا: «على فكرة فؤاد المهندس يتمتع بلياقة بدنية يحسده عليها كباتن كرة القدم ولو كان على أبو جريشة يتمتع بنفس اللياقة التي يتمتع بها المهندس لضمن لنفسه لقب أحسن لاعب، ليس في مصر وحدها بل في العالم كله».

ويلفت «الولد الشقي»، إلى هذه المسألة قائلا: «فؤاد المهندس يعرف هذه الحقيقة ويعرف كيف يستغلها، وهو لذلك يستطيع أن يضحك الناس حين يتكلم، ويستطيع إضحاكهم أكثر حين يتحرك، وهو قادر فى كل وقت على أن يمثل بصدره وبمؤخرته وبكعوب رجليه وبرموش عينيه وصلعة رأسه»!