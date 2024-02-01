مصدر لـ«القاهرة الإخبارية»: مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 يستهدف خلق أنشطة اقتصادية متميزة

قال مصدر مسؤول لقناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، إن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052، حدد ضرورة إنشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع لاستقطاب ملايين من السكان، بالإضافة إلى أن المخطط استهدف التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية.

وأضاف المصدر المسؤول، أن مخطط التنمية العمرانية يستهدف خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لأعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة، لافتًا إلى أن مدينة العلمين من المدن التي بدأت مصر خطوات تنميتها بصورة متسارعة وايضًا مدن رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب.

وأكمل: «مخطط التنمية يستهدف وضع مدينة رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات، كأحد أرقى المقاصد السياحية، مشيرًا إلى أن مصر تعكف على إنهاء تنمية رأس الحكمة، لتكون ثاني المدن التي يتم تنميتها في إطار المخطط، من خلال الشراكة مع كيانات عالمية».