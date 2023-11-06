ورشة عمل عن أثر محاور النقل على التنمية الشاملة العمرانية والزراعية

عقدت ورشة عمل أعدتها الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل إحدى هيئات وزارة النقل بعنوان «أثر محاور النقل على التنمية الشاملة العمرانية والزراعية والصناعية»، حيث تم استعراض خلال ورشة العمل نموذج المحور «القوس الشرقي الطريق الإقليمي وخط القطار الكهربي الخفيف وكذا خط السكة الحديد الجارى إنشاؤه الروبيكى العاشر» والمحور الثاني وهو محور الضبعة.

القيمة المضافة

واستعرضت الورشة منهجية العمل في الدراسة ونتائج حجم التنمية ونسب التغير وأثره البالغ في القيمة المضافة لقيمة الأراضي والوحدات السكنية، كما تم استعراض الممارسات الدولية في الاستفادة من القيمة المضافة الناتجة عن التنمية في تمويل مشروعات أخرى للنقل وفيما يلي الرابط الخاص، ولاطلاع المواطنين على نتائج الدراسة للمحورين من هنا

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحت شعار «توطين صناعة وسائل النقل في مصر».

محور قناة السويس

كما عقد قطاع النقل البحري ورشة عمل برئاسة اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بعنوان التكامل بين محور قناة السويس والموانئ المصرية و جهود الدولة و ذلك لتعظيم تجارة الترانزيت افتتح الجلسة بشرح عن كيفية تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.