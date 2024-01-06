«التنمية المحلية»: تحديد الأحوزة العمرانية يحد من البناء العشوائي

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي الحالى داخل مركز سقارة سيشهد تنفيذ دورة دليل المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بالتعاون مع هيئه التخطيط العمراني والوكالة الألمانية GIZ ويستفيد منها 28 متدربًا، لافتا إلى أن تحديد الأحوزة العمرانية لها دورًا هام فى الحد من انتشار البناء العشوائى، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات من خلال التخطيط العمرانى السليم للمدن ويركز التدريب على أهم الآليات والتشريعات التى تتعلق بهذه المخططات ويستفيد بها العاملين فى إدارات التخطيط العمرانى والهندسية مما يجعلهم أكثر خبرة ومعرفة بأخر المستجدات وكيفية التعامل معها.

مخططات استراتيجية

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الدورة ستتناول كيفية تطوير منظومة إعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية فى ضوء رصد التغير في العمران (تطوير آليات عمل حصر وتدقيق والاستدلال على مواقع التجمعات العمرانية)،والتعرف على أهداف التنمية المستدامة والتنمية العمرانية، وكيفية إعداد المخططات التفصيلية، والسياسات المتبعة لمناطق إعادة التخطيط، وابرز قضايا ومشاكل المخططات التفصيلية، والبنية الأساسية لإعداد المخططات التفصيلية، المرصد الحضري والمؤشرات الحضرية ،والرصد الحضري ومؤشرات حالة البيئة العمرانية للمحافظات المصرية فضلاً عن تطبيقاً عملياً لما تم دراسته بالدورة .

منظومة المخلفات

من ناحية أخرى، أكد وزير التنمية المحلية استمرار جهود الوزارة الداعمة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والارتقاء بمهارات العاملين بالمنظومة ، حيث يقوم مركز التنمية المحلية بسقارة في اسبوعه الـ22 بتنظيم دورة "تحسين المنظومه البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقا لمواصفة الجودة البيئية ISO 14000" " بالتعاون مع وحدة اداره المخلفات الصلبة بالوزارة ويستفيد منها 28 متدرباً ، مشيراً الى أن الدورة تساهم في سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات، وإزالة أي معوقات تواجه عمليات تنفيذ المنظومة وتحسينها باستمرار حتي يشعر المواطن بتحسين مستمر في الخدمات التي تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين.

الرصد البيئي

ولفت اللواء هشام آمنة الى ان هذه الدورة تتضمن الرصد البيئي والتنسيق مع الجهات المختلفة (شركة المياة – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – مديرية الأمن – طب بيطري – زراعة – شئون صحية – قوي عاملة – هيئة تنمية صناعية – جهاز شئون البيئة)، و تطبيق الألزام البيئي علي المنشأت الصناعية والسياحية والسكنية والصحية والتجارية (كتب دورية وقوانين)، والتوعية البيئية (تعريفها – أهدافها – أليات التوعية البيئية – الفئات المشاركة والمستهدفة)،وكيفية تصميم خطة توعية بيئية علي مستوي المحافظات و خطة ادارة البيئة (تفتيش – رصد – شكاوي)، والغابات الشجرية وتنفيذ الكتاب الدوري الوارد،و التنمية المستدامة (مفهوم – اهدافها - أهميتها – أبعادها - مجالتها )، والأهداف المصرية لرؤية مصر 203 (البعد البيئي – التحديات ومؤشرات القياس)، و جهود مصر لتحقيقها، وتحسين البيئة وتكنولوجيتها، واستغلال الموارد الطبيعية في الطاقة الجديدة والمتجددة.

تنمية مهارات القيادات

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الاسبوع الـ22 يشهد كذلك دورة " تنمية مهارات القيادات في مجال تطوير الادارة المحليه" ويستفيد منها 28 متدرباً من رؤساء المراكز والمدن ، مشيراً الى أن الدورة ستتناول التعريف ببرامج الإدارة المحلية المتطورة ، وموازنة البرامج والأداء، و الوحدات المستحدثة بالتنظيم والادارة، وماهى نظم المعلومات الجغرافية، و منظومة المتغيرات المكانية ودورها في المحليات، و تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية فى المحليات، والوحدات المستحدثة بالمحافظات التى اقرتها الوزارة، وتطبيقات عامة على التحول الرقمى.