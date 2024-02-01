نائب «التنسيقية»: الجمهور ليس عازفا عن القراءة ولكنه اتجه للمحتوى الإلكتروني بشكل أكبر

قال النائب رامي جلال، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعتبر من بين المهرجانات والفعاليات العامة التي لا تستهدف القراءة بشكل مباشر، بل تسعى لاجتذاب عدد كبير من القرّاء.

عزوف الجمهور عن القراءة

ونفى «جلال» خلال كلمته بندوة التنسيقية، فكرة عزوف الجمهور عن القراءة بشكل عام، مؤكدًا أن العزوف يشمل القراءة الورقية فقط، وأرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الكتب الورقية في الوقت الحالي، قائلًا «ما الذي يدفعني إلى شراء 6 كتب بـ 1000 جنيه ويوجد في نفس الوقت مجموعة من الاشتراكات على التطبيقات المختلفة التي تتيح الكتب بمبالغ بسيطة، وهذا المجال ينافس الكتاب الورقي، ولكن هذا لا يهمني فالمهم أن الناس تقرأ وتتطور بأي شكل من أشكال القراءة».

القراءة تتفاعل مع العقل وتحث على التفكير

وأشار نائب التنسيقية إلى لجوء دور النشر إلى نجوم ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لإنتاج الكتب، وأن ذلك أدى إلى ظهور أنواع أدبية جديدة، موضحا أنه ليس ضد هذه الظاهرة، ولكنه يرغب في أن تدرك دور النشر الفارق بين الكاتب والآخرين، حيث إن الرواج لا يعكس بالضرورة قيمة العمل الأدبي.

وأكد النائب رامي جلال أن القراءة تتفاعل مع العقل وتحث على التفكير والمستويات العليا من التحليل، وبالتالي يكون المجتمع القارئ أفضل بكثير من المجتمع الذي يعتمد على الاستماع.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، بحضور الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ ممثلًا عن التنسيقية، والكاتب الدكتور رامي عبدالباقي، والمترجم مارك مجدي، ومحمد شوقي مدير دار عصير الكتب.