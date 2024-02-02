من هو خطيب الأنبياء؟.. أزهري يجيب

من هو خطيب الأنبياء، سؤال يتردد عادة في أذهان بعض المواطنين، وهو ما أجاب عنه الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موضحا أن خطيب الأنبياء هو سيدنا شعيب عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذا الأمر.

خطيب الأنبياء

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمجرد أن يذكر شعيب عليه السلام، يقول عنه أنه خطيب الأنبياء، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد ميز شعيب بطلاقة في اللسان وحسن في الكلام، كما أنه كان يتمتع بقدرة على الإقناع، كل هذه الصفات التي تمتع بها دفعت نبي الله محمد أن ينعته بهذا اللقب.

وأوضح أن سيدنا شعيب خطيب الأنبياء جاء ترتيبه بعد سيدنا موسى عليه السلام، وكان شعيب نبيا أرسله الله عز وجل إلى العرب الموجودين في شمال شبه الجزيرة العربية، في حين أن سيدنا إسماعيل عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى العرب الموجودين في الجزء الجنوبي منها.

التوجه إلى مكة المكرمة

ولفت عضو الأعلى للشؤون الإسلامية إلى سيدنا شعيب خطيب الأنبياء آمن معه ناسا من قومه، ولكن البعض الآخر لم يؤمن بدعوته ورفضوا واعترضوا على ما جاء به من تعلايم، فقام خطيب الأنبياء بالتوجه إلى مكة المكرمة برفقة من آمن به من قومه، وعاشوا فيها ما تبقى من حياتهم إلى أن توفاهم الله سبحانه وتعالى.