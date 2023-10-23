افتتاح معرض «الأعلى للشؤون الإسلامية» في القاهرة.. يستمر 3 أيام

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية، افتتاح معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بكلية الدعوة الإسلامية في مدينة نصر بالقاهرة، اليوم، ويمتد حتى الخميس المقبل، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير.

إصدارات المعرض

ويضم المعرض، العديد من الإصدارات التراثية والأدبية والنقدية، وأحدث إصدارات «الأوقاف» الثقافية والدينية، ومنها:

المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم وترجماته المتنوعة، والأدب مع سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، والمختصر الشافي في الإيمان الكافي، وفي رحاب أسماء الله الحسنى، وموسوعة الثقافة الإسلامية، والعملات الافتراضية المشفرة، ومقاصد الشرع وقضايا العصر، وإضاءات قرآنية، وحوار الأديان والثقافات، والعقل والنص، والجاهلية والصحوة، والتسامح منهج حياة، والشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة، والأمن المجتمعي.

تفاصيل المعرض

كما يضم المعرض، الإصدارات المتعلقة بالمرأة ودورها في الدولة الوطنية، ومقاصد الشرع وقضايا العصر، وفن المقدمات والخواتيم، والكمال والجمال في القرآن الكريم، وإنسانية الحضارة الإسلامية، وأساسيات اللغة العربية للكتاب والمتحدثين، وبناء الشخصية الوطنية، وفقه السيرة النبوية قراءة جديدة، ومشروعية الدولة الوطنية، وتنظيم النسل في ضوء متغيرات العصر، وصناعة الفتوى وضوابط الإفتاء، وحماية البيئة بين المسئولية الشرعية والإنسانية، والدولة مفهومها وتطورها، وعقد المواطنة، والبحث العلمي والتكنولوجيا ضرورة حياة، وغيرها من الإصدارات المتنوعة.