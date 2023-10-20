الأعلى للشؤون الإسلامية: الاحتلال الإسرائيلي يمارس جميع الانتهاكات ضد شعب فلسطين

أكد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الشعب الفلسطيني تمارسه ضده جميع الانتهاكات من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، ولا توجد حرمة لماله وخصوصيته وأهله على مدار 75 عاما.

«هندي»: قيام دولة فلسطينية ليست فكرة اختيارية

وقال «هندي» خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صباح البلد»، والمُذاع على قناة صدى البلد، إن قيام دولة فلسطينية ليست فكرة اختيارية، بل أمر يصب لمصلحة السلام، ولكن ما نرآه الآن من تحريف للقضية من منظورها الإسلامية وتحويلها لقضية عربية، ثم حرفت لمنظور دول الجوار، قبل تحويلها لقضية من منظور الفصائل.

إراقة الدماء الجريمة الأبشع على الأرض

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بأنَّ أبشع جريمة على كوكب الأرض هي إراقة الدماء، وما حدث في فلسطين على مدار الأيام الجارية، قابلها وعي كبير من كافة الشعوب العربية والعالمية، حول القضية الفلسطينية.

وأوضح هندي، أن الاحتلال لن يستمر ولن يكون له مستقبل، وهذا الأمر واضح في كل احتلال حدث على أي وطن، مؤكدًا أن من يدافع عن أرضه فهو شهيد عند الله.