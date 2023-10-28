افتتاح معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للكتاب بجامعة الأزهر

افتتح الدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور صلاح الدين علي عاشور عميد كلية اللغة العربية، معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للكتاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، صباح اليوم السبت.

افتتاح معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وشهد الافتتاح حضور الدكتور علاء أحمد السيد جانب وكيل كلية اللغة العربية، وعدد من أساتذة جامعة الأزهر، وجمع كبير من الطلاب المصريين والوافدين.

تفاصيل المعرض

يضم المعرض العديد من الإصدارات التراثية والأدبية والنقدية، وأحدث إصدارات الأوقاف الثقافية والدينية، كما يقدم للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خصمًا بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 50% على جميع الإصدارات التي تتعلق بقضايا التجديد والإصدارات الحديثة، وعلى جميع مطبوعات المجلس من المنتخبات والموسوعات العلمية.