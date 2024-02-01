وزير الدفاع الأمريكي يعتذر لجو بايدن بسبب إخفاء مرضه

أعتذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، للرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب عدم إخباره بمرضه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتعامل مع مرضه كما ينبغي وكان يجب إخبار «بايدن» والأمريكيين في حينه، بحسب مؤتمر صحفي بثته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف لويد أوستن أنه يتحمل المسؤولية كاملة، مؤكدًا أنه لم تكن هناك ثغرات في القيادة والسيطرة خلال تلك الفترة، مضيفًا أن واشنطن ستتخذ ردًا متعدد المستويات بشأن الهجوم على القوات الأمريكية على الحدود الأردنية السورية.

وأكد «أوستن»: «فيما يخص أمن الملاحة في البحر الأحمر نحن وشركاؤنا جادون جدًا»، مشيرًا إلى الرئيس الأمريكي لن يتسامح مع من مقتل الجنود الأمريكيين من قبل وكلاء إيران، كما لن يقبل أي هجمات على القوات الأمريكية.

إخفاء مرض لويد أوستن

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» أخفت مرض وزير الدفاع لويد أوستن عن البيت الأبيض والأمريكيين، كما دخل المستشفى دون أن يعلم أحد.

وبعد أيام، أعلن «البنتاجون» أن لويد أوستن يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستاتا، وتم إدخاله إلى قسم العناية المركزة بسبب المضاعفات، منها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق.