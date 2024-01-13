أخفى حقيقة مرضه.. أزمات تهدد بإقالة وزير الدفاع الأمريكي

خلال الأيام الماضية اشتعلت أزمة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي تم إدخاله المستشفى بدون إبلاغ البيت الأبيض أو الحكومة الأمريكية، وعلى الرغم من أنه تم الإعلان أنه كان يخضع لجراحة متعلقة بسرطان البروستاتا، إلا أن الدعوات لطرده أو إقالته ارتفعت، لا سيما بعد ظهور بعض الشائعات عن إصابته خلال تواجده في أوكرانيا، وأن هذا هو السبب الحقيقي لدخوله المستشفى، فما القصة؟

حقيقة إصابة وزير دفاع أمريكا في أوكرانيا

وقال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي والعضو السابق في الحزب الجمهوري، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، أنه لا يعتقد أن الوزير لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي قد أصيب في أوكرانيا نتيجة قصف روسي كما يُشاع، مضيفًا أنه بالفعل يعاني من مرض السرطان وقد أجرى عملية لاستئصال البروستاتا.

وأضاف شرقاوي أنه لم يخبر البيت الأبيض بحقيقة مرضه، وهو ما يخالف الإجراءات المتبعة في الإدارة الأمريكية، موضحًا أن منصب وزير الدفاع من المناصب المهمة، فهو ضمن الشخصيات القليلة التي تتواجد مع رئيس الدولة في غرفة الطوارئ عندما تكون هناك حاجة ملحة لاتخاز قرار من شأنه رد اعتداء أو البدء في عمليات عسكرية ضد دولة أو منظمة معادية للولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا على أن هذا المنصب هو حساس ويتم اختياره بعناية.

مجلس النواب الأمريكي يحقق في الواقعة

وشدد على أنه ترتب على عدم اتباع البروتوكول المتعارف عليه في الإدارة الأمريكية وهو إبلاغ البيت الأبيض بحقيقة مرضه، فإن هذا الأمر يجب أن يخضع للتحقيق في الكونجرس الأمريكي.

وأضاف أن وزير الدفاع لا يجب أن يخفي أي معلومات تخص حالته الصحية، والتي يمكن أن تتطور كما حدث مع أوستن الذي خضع لجراحة لاستئصال جزء من البروستاتا خلال الأيام الماضية، متابعًا

وتابع أنه لم يصدر حتى الآن آي تقارير عن حالته الصحية مؤخرًا، أو موعد خروجه من المستشفي، فلا يزال الأمور قيد المناقشة بين البيت الأبيض والكونجرس.

وعن موقف الحزب الجمهوري من أزمة وزير الدفاع الأمريكي، قال شرقاوي إن هناك دعوات لإقالته من قبل أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، مؤكدًا أن هناك انتقادات شديدة لأوستن، حيث اعتبر مقصرًا في أداء واجبه.

وأضاف أن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا رسميًا بهذا الشأن، وسوف تنتهي اللجنة من طلب إقالة أوستن وتعيين وزير آخر للدفاع للولايات المتحدة.