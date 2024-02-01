محافظ القليوبية يشهد إزالة 7 مخالفات ضمن جهود الموجة 22 لإزالة التعديات

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة 7 طوابق مخالفة بأحد الأبراج المخالفة بمدينة طوخ، حيث حصل صاحب البرج على رخصة بعدد دور أرضي و6 طوابق، وقام ببناء 7 طوابق بالمخالفة للترخيص، حيث تتم أعمال الإزالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن مجهودات الموجة 22 لإزالة التعديات والمخالفات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء للقانون 119

فرض هيبة الدولة

وأكد المحافظ حرصه على فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون من خلال إزالة كافة مخالفات المباني القائمة سواء كانت بناء بدون ترخيص أو تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ولن يتم التراخي في إزالة تلك المخالفات أيا كان أصحابها.

التصدي للتعديات على أملاك الدولة

ووجه محافظ القليوبية بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء طبقا للقانون 119 لسنة 2008 بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أحمد جميل رئيس مجلس مدينة طوخ واللواء شريف صلاح مساعد مدير أمن القليوبية