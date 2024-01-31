محافظ القليوبية: لا تهاون في إزالة التعديات على أملاك الدولة والموجة 22 مستمرة

تابع اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، التي انطلقت السبت الماضي، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، والجهات والأجهزة المعنية، حيث جرى تنفيذ إزالة 7 مباني مخالفة على مساحة 900م2 بقرى أكياد دجوي، وجزيرة الأحرار وكفر الرجالات بمركز ومدينة طوخ، وبعض الحالات مكون من أرضي وأول وثاني وأعمدة والثالث، وتمت إزالة المخالفة بالكامل بمعدات الوحدة المحلية.

التصدي للتعديات على أملاك الدولة

وأكد المحافظ على التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّ تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين، مؤكدا أهمية القصوى التي تٌوليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، من خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات

وشدد المحافظ على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، ومايتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومُصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسؤول معني بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال المقبلة.

وأوضح المحافظ أن الموجة 22 يتم تنفيذها على ثلاث مراحل خلال الفترة من 27 يناير الجاري حتى 12 أبريل المقبل، ومقسمة كالآتي : المرحلة الأولى بدأت من 27 يناير الجاري حتى 16 فبراير، والمرحلة الثانية تبدأ من 24 فبراير حتى 15 مارس المقبل، والمرحلة الثالثة تبدأ من 23 مارس المقبل حتى 12 أبريل المقبل.