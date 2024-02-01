عضو «التنسيقية» يطالب بزيادة أجور المترجمين المصريين أسوة بدول العالم

قال المترجم مارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن حركة الترجمة تتأثر بالاتجاه الثقافي للمجتمع، وحتى الآن لم نقرر ما نريد من الترجمة، ولا نوجد استراتيجية ثابتة للثقافة، مشيرا إلى أن جزءًا من مشكلات الترجمة يعود إلى التراث الثقافي الذي يؤثر بشكل مباشر على عملية الترجمة.

المشروع الوطني للترجمة

وأشار «مجدي» خلال كلمته بندوة التنسيقية، إلى أن المشروع الوطني للترجمة، الذي أطلقه الدكتور جابر عصفور، قد حدد لأول مرة ميزانية للترجمة وأسس مؤسسة للعمل في هذا المجال، ولكن حتى الآن لم ينتج المركز القومي للترجمة سوى 3000 إصدار فقط، لافتا إلى ضعف أجور المترجمين المصريين، فالمترجم المصري يحصل على أجور أقل بكثير مقارنة بزملائه في الشرق الأوسط.

رابطة للمترجمين

وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بضرورة إنشاء اتحاد أو نقابة أو رابطة للمترجمين، ودعم فكرة أن تكون وزارة الثقافة مسؤولة عن مشروع قومي للترجمة يحدد أهدافًا واضحة.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لمناقشة دور مؤسسات النشر في تعميق الوعي لدى الشباب، واستخدام الآليات الحديثة لجذب الشباب، بحضور الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ ممثلًا عن التنسيقية، والكاتب الدكتور رامي عبد الباقي، والمترجم مارك مجدي، ومحمد شوقي مدير دار عصير الكتب.