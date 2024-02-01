تنفيذ 14 حالة تعد على نهر النيل بمركز فوه في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الخميس، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية، مؤكداً التصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل شدة وحسم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

تنفيذ 10 قرارات إزالة على نهر النيل على مساحة 724م2 بمركز فوه

وقال المحافظ، أنّه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة على نهر النيل على مساحة 724م2، بمركز فوه، خلال اليوم السادس من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مؤكداً أنّ حملات الإزالات مٌكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضى أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حقاً للأجيال القادمة.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمحافظة كفر الشيخ اعتبارًا من يوم 27 يناير الجاري، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل، بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.