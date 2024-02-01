وزير الري ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مشاريع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الري، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومستر أليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، اليوم الخميس، عددا من مشروعات حماية الشواطئ بشمال المحافظة بنطاق مركزي مطوبس وبلطيم، ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل بنطاق المحافظة بطول 29 كيلو، بحضور القيادات التنفيذية بوزارة الرى والموارد المائية ومحافظة كفر الشيخ.

تنفيذ مشروع حماية الشواطئ والمناطق المنخفضة بطول 29 كيلو

وقال المحافظ، إنّه جرى تنفيذ مشروع حماية الشواطئ والمناطق المنخفضة بشمال المحافظة بطول 29 كيلو، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة حماية الشواطئ، لافتاً إلى أنّ هذا المشروع الاستثماري الضخم يُعد إضافة قوية للتنمية بشمال المحافظة لحماية المناطق المنخفضة على شاطئ البحر المتوسط بطول 29 كيلو، وخاصةً المسافة من غرب محطة كهرباء البرلس إلى المنطقة الصناعية بمطوبس، من المناطق المنخفضة بين البرلس ومصب فرع رشيد، فضلاً عن حماية مصب مصرف الغربية الرئيسي «كتشنر»، لصالح التنمية وحماية المشروعات القومية والتنموية بشمال المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ الدولة تبذل جهوداً كبيرة لوضع الرؤوس الحجرية لوقف الأمواج التي تخطت الخمس أمتار والنصف في الفترة السابقة، كما تتم مرحلة التغذية بالرمال لكسب أراضٍ جديدة ووقف نحر البحر للشاطئ.

إنشاء جسر رملي بفعل العوامل الطبيعية

صرح وزير الموارد المائية والري أنّه جرى إنشاء عدد من نماذج حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ، منها إنشاء جسر رملي بفعل العوامل الطبيعية، وقد ارتفع مستوى الجسر إلى متر فوق سطح البحر، لافتاً أنّ الرمال المٌكونة للجسر قليلة المسامية، كما جرى وضع البوص على جانبي الجسر وفقاً لاقتراح سكان المنطقة لزيادة تماسك الجسر الرملي لحماية الشواطئ.

ووجّه الوزير خلال جولته بمحافظة كفر الشيخ بقيام المركز القومي لبحوث المياه بدراسة أعمال الحماية المنفذة وعمل نموذج رياضي، لتحديد مدى الحاجة لزيادة ارتفاع أعمال الحماية مستقبلاً وتكرار هذا المشروع بمناطق أخرى، مع قيام المركز بعمل دراسة بحثية باستخدام نموذج رياضي لتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بمنطقة المشروع، وسرعة تطهير مصرف محيط زغلول البحري الواقع بالمنطقة.

استخدام المواد منخفضة التكلفة والصديقة للبيئة

وأفاد وزير الموارد المائية والري أنّ هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، حيث يحرص العديد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارة هذا المشروع باعتباره نموذجاً رائداً في استخدام المواد منخفضة التكلفة والصديقة للبيئة بديلاً عن الكتل الخرسانية الشائع استخدامها في أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلي في تجهيز أسوار البوص المستخدمة كمصدات للرمال كجزء من منظومة الحماية، وهو الأمر الذى ينعكس على استدامة هذا المشروع الرائد، معرباً عن سعادته بالتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ هذا المشروع الرائد والممول بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة 31.40 مليون دولار.

التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية

وفي كلمته، أبدى ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، اهتمامه باستمرار وتعزيز التعاون، مشيداً بالمجهودات المبذولة من محافظة كفر الشيخ والوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، منوهاً أنّه جرى وضع هذه المشروعات على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر، وأنّه من المزمع بحث تعزيز سبل التعاون الممكنة مع مصر بهدف تحقيق التنمية.