محافظ كفر الشيخ: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستهدف تمكين الشباب

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستهدف تمكين الشباب من الجنسين أصحاب المهارات أو الأفكار الريادية من الفئات الفقيرة والمهمشة، ويضع البرنامج ضوابط ومعايير لاختيار هؤلاء الشباب ليتم دمجهم في المجتمع لتحقيق تكافؤ الفرص، ويستطيعون من خلالها الاستغلال الأمثل لطاقاتهم ومواردهم وأفكارهم وجني الأرباح والانفتاح على الأسواق.

توفير فرص عمل للشباب

وأوضح المحافظ، أنّ البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتوفير حياة كريمة لهم من خلال التمكين من المشروعات الصغيرة ودعم المشروعات القائمة، التي تدر عليهم دخلا ثابتا يُساعد في إعالة أنفسهم وذويهم من الأسرة، وإطلاق تدريبات خاصة بالمشروعات المنفذة وعلي رأسهم مشروعات التمكين الاقتصادي لـ 105 مستفيد ومستفيدة كالتالي:

أولاً: مشروعات غزل شبك الصيد

وتضمنت المشروعات، هو غزل الخيوط وصناعة شبك الصيد، ويتم شراء مستلزمات التشغيل من «خيوط حرير - خيوط نيلون - خيوط قطن - فوم - رصاص» بجانب معدات التصنيع لبدء غزل الخيوط وتصنيع شبك صيد الأسماك، حيث إنّ القرية المستهدفة يعمل معظم أهلها الرجال والسيدات في صناعة الشبك وصيد السمك، وبناءً على إتاحة الفرص التسويقية لنشاط شبك الصيد بالقرية والقرى المجاورة، حيث إنّه منفذ بيع شبك الصيد لذلك يصل متوسط العائد الاقتصادي السنوي للمستفيد من المشروع 30% من إجمالي قيمة التمويل، وهذا يُساعد في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من توفير مصدر دخل شهري ثابت، والحد من الهجرة غير الشرعية بالقرية.

ثانياً: مشروعات تصنيع منتجات الألبان

فكرة المشروع تصنيع منتجات الجبن والسمن والزبادي، ويتم شراء مستلزمات التشغيل من «ماكينة فرز ألبان - بوتاجاز - أنبوبة - ألبان طازجة»، ويتم البدء في مرحلة فرز الألبان لتصنيع منتجات الألبان من «سمن - قشطة - جبن قريش - زبادي»، ويصل العائد الاقتصادي السنوي للمستفيد من المشروع 30% من إجمالي قيمة التمويل، وهذا يُساعد في رفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من توفير مصدر دخل شهري ثابت.

ثالثاً: مشروعات خلط وتصنيع أعلاف

فكرة المشروع هو بيع وخلط أعلاف بنسب مختلفة طبقاً للمواصفات المطلوبة بالمجتمع، ويتم شراء مستلزمات التشغيل من «مدشة - فول صوية - درة - ردة - ملح طعام -خميرة - فيتامينات - كالسيوم» لبدء تصنيع وتركيب الأعلاف بالنسب اللازمة، حيث إنّ المجتمع الريفي يمتاز بتربية الطيور والحيوانات، كما أنّ محلات تصنيع الأعلاف من المشروعات الأساسية بالقرية، ويصل العائد الاقتصادي السنوي للمستفيد من المشروع 30% من إجمالي قيمة التمويل، وهذا يُساعد في رفع المستوي الاجتماعي والاقتصادي للأسرة من توفير مصدر دخل شهري ثابت.

رابعاً: مشروعات مواتير الري الزراعي لصغار المزارعين

وتعود فكرة المشروع إلى تمليك مواتير الري الزراعي لصغار المزارعين طبقاً للمواصفات المطلوبة بالمجتمع، من خلال تمكين و تمليك صغار الفلاحين من مواتير رش زراعية، لتحويل العمالة الزراعية على ماكينات الرش لملاك بما يعزز من أرباح المستفيدين، وتعلمهم طرق الرش الحديثة للمحاصيل.

خامساً: مشروعات العزاقات الزراعية لصغار المزارعين

فكرة المشروع هو تمليك «العزاقات الزراعية» لصغار الفلاحين طبقاً للمواصفات المطلوبة بالمجتمع، لتعزيز الأرباح الخاصة بصغار المزارعين وتحويلهم لملاك لماكينات زراعية حديثة.

رفع كفاءة وتدريب المستفيدين

وذكر محافظ كفر الشيخ، أنّه يتم رفع كفاءة وتدريب المستفيدين لعدد 150 مستفيدا ومستفيدة، للمتدرب ومعايير الاختيار كما يلي:

- تدريب المستفيدين علي تركيبات الأعلاف الخاصة بالمواشي والأسماك لتطبيق نظام السلامة والصحة المهنية في مركبات الأعلاف والتعرف على طرق تخزين الأعلاف للمحافظة عليها من التلف.

- تدريب السيدات علي كيفية تصنيع منتجات الألبان من المنزل من «الجبن القريش، والسمن، والزبادي» والطرق الصحيحة للتصنيع للمحافظة علي صحة الأسرة من الغذاء والطرق السليمة للتغذية، ويهدف إلى رفع وعي السيدات للمحافظة على صحة الأسرة من الأمراض المنتشرة بسبب سوء الغذاء.

تنفيذ المشروعات الزراعية التنموية لصغار المزارعين

جاء ذلك على هامش زيارة مستر أليساندرو فراكاسيتي، ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى محافظة كفر الشيخ، لمتابعة تنفيذ المشروعات الزراعية التنموية لصغار المزارعين المٌستثمرين في المناطق الساحلية المعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر في المحافظة.