ميار الغيطي بـ3 وجوه في رمضان 2024

تشارك الفنانة الشابة ميار الغيطي في رمضان 2024 بـ3 مسلسلات دفعة واحدة، حيث تشارك في مسلسل صدفة، تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز مع الأبطال ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب.

وأيضا تشارك ميار في بطولة مسلسل جريمة منتصف الليل، تأليف السيناريست محمد الغيطي وإخراج عصام شعبان مع رانيا يوسف وأحمد عبدالعزيز وملك قورة ومحمد عز وحسني شتا وصلاح عبدالله، ومن السعودية النجوم ليلى سلمان وعلي السبع.

وللمرة الثانية يجمعها مسلسل صيد العقارب بالنجمة غادة عبدالرازق بعد مسلسل مع سبق الأصرار وصيد العقارب من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

يذكر أن آخر مسلسل للفنانة ميار الغيطي كان جزيرة غمام الذي تميزت فيه وحقق نجاحا ملحوظا في رمضان وكان من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.