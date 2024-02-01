ختام بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف

اختتمت اليوم الخميس، منافسات بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف، التي نظمتها منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ برئاسة إسلام حمص، وشارك فيها نحو 2000 لاعب ولاعبة، يمثلون عددا كبيرا من الأندية.

3 فعاليات ببطولة السباحة

أعلن رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ، أن البطولة تضمنت 3 فعاليات، وهي:

- مهرجان البراعم وشارك فيه 210 لاعبين ممثلين لـ14 نادي، وهي: «أجيال، التوكيلات، بني عبيد، دكرنس، الفنار، الخيارية، المريخ، المصري، العمال، غزل بورسعيد، بورسعيد، الإستاد، الزهور، وبورفؤاد».

وبطولة المراحل بمشاركة 1700 لاعب ولاعبة، مثلوا 40 نادي، وهو رقم قياسي جديد سجلته المنطقة، والأندية المشاركة هي: «أجيال، الشرق، التوكيلات الملاحية، بني عبيد، دكرنس، المنطقة الاقتصادية، القناة، كهرباء الإسماعيلية، الهضبة، الخيارية، المريخ، المصري، العمال، التمساح، جزيرة الورد، غزل بورسعيد، هواة الصيد، كفر الشيخ، جامعة المنصورة، المنصورة، ميت غمر، مركز شباب ميت غمر، الصيد، بورسعيد، سمنود، شطا، شربين، صيد المنصورة، صيد القاهرة، سبورتنج، إستاد المنصورة، مركز شباب الإستاد، بورفؤاد، التجديف، والزهور».

وبطولة الأساتذة بمشاركة 50 لاعبا ولاعبة ومثلوا 6 أندية.

تنافس بين الفرق بالبطولة

وظهر بالبطولة مستويات عالية بين اللاعبين، وتنافس كبير بين الفرق في مختلف المراحل، وشهد اليوم الأخير إقامة بطولة الأساتذة، التي تمتعت منافساتها بالروح الخفيفة بين قدامى اللاعبين، حيث تراوحت الأعمار السنية بها، بين الـ30 إلى الـ69.

كما شهدت حضور رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ سامح الشاذلي، الذي أثنى على التنظيم للبطولة التي استضافها حمام السباحة بالمدينة الرياضية ببورسعيد.