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جنوب سيناء تحصد 45 ميدالية في بطولة السباحة للمحافظات الحدودية

كتب:

داليا منير
09:09 م | الإثنين 29 يناير 2024
رياضة جنوب سيناء

رياضة جنوب سيناء

أعلن محمد فتحي توفيق مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، انتهاء فعاليات بطولة السباحة للمحافظات الحدودية في نسختها الثانية التي انطلقت 26 يناير وانتهت اليوم، بالمدينة الشبابية.

بطولة السباحة في المحافظات الحدودية 

وأشار مدير المديرية إلى أن أبطال محافظة جنوب سيناء حصدوا 45 ميدالية متنوعة في بطولة السباحة للمحافظات الحدودية والتي انطلقت بمشاركة 5 محافظات حدودية هي «جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومرسى مطروح والبحر الأحمر»، حيث استمرت الفعاليات على مدار 3 أيام بمشاركة 3 فئات عمرية، بإجمالي 200 سباح وسباحة من الناشئين بين 14 و17 عاما، والفئة العمومية.

دعم أبناء المحافظات الحدودية

يذكر أن البطولة انطلقت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حرصا من الدولة المصرية على الاهتمام بالأنشطة الشبابية ورعاية الناشئين من أبناء المحافظات الحدودية رياضيا.

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بقلم داليا منير