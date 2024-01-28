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34 ناشئا يشاركون في تصفيات بطولة السباحة للمحافظات الحدودية بجنوب سيناء

كتب:

داليا منير
04:00 م | الأحد 28 يناير 2024
رياضة جنوب سيناء

رياضة جنوب سيناء

أعلن محمد فتحي توفيق، وكيل مديرية الرياضة بجنوب سيناء، تقسيم فعاليات بطولة السباحة للمحافظات الحدودية على فترتين للناشئين والناشئات، تشمل 3 فئات عمرية، على مدار 3 أيام، بدءا من أمس السبت 27 يناير وحتى الاثنين 29 يناير الجاري، وذلك لبطولات 100 متر حرة و100 متر فراشة و50 متر ظهر و200 متر متنوع.

وأكد وكيل المديرية في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعداد المشاركين في تصفيات بطولة السباحة للنسخة الثانية لمراكز شباب المحافظات الحدودية على مدار 3 أيام بلغت 200 سباح وسباحة، مقسمين على فترتين أولى وثانية كالتالي:

سياحة 100 متر حرة

فعاليات اليوم الثاني الأحد 28 يناير، الفترة الأولى «سباحة 100 متر حرة»:

- مواليد2010/2011: 3 ناشئات و3 ناشئين

- مواليد 2008/2009: 2 ناشئات و3 ناشئين

- العمومي: 3 ناشئات و3 ناشئين

سباحة 50 متر صدر

- مواليد 2010/2011: 3 ناشئات و3 ناشئين

- مواليد 2008/2009: 3 ناشئات و3 ناشئين

- العمومي: 2 ناشئات و3 ناشئين

سباحة 100 متر فراشة

- مواليد 2010/2011: ناشئة واحدة وناشئ واحد

- مواليد 2008/2009: 1 ناشئات و1 ناشئين

- العمومي: 1 ناشئات و1 ناشئين

سباحة 50 متر ظهر

- مواليد 2010/ 2011: 3 ناشئات و2 ناشئين

- مواليد 2008/2009: 2 ناشئات و2 ناشئين

- العمومي: 2 ناشئات و2 ناشئين

فعاليات اليوم الثالث الاثنين 29 يناير

وتختتم فعاليات البطولة بالفترة الأولى لسباحة 200 متر متنوع كالتالي:

- مواليد 2010/2011: 1 ناشئات و1 ناشئين

- مواليد 2008/2009: 1 ناشئات و2 ناشئين

- العمومي: 2 ناشئات و2 ناشئين

الجدير بالذكر أن بطولة السباحة للمحافظات الحدودية النسخة الثانية تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبمشاركة 5 محافظات حدودية هي جنوب سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وأسوان.

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بقلم داليا منير