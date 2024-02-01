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مسؤول أمريكي: بايدن يوقع أمرا تنفيذيا يستهدف الأنشطة المقوضة للسلام في الضفة الغربية

كتب:

منة شبانة
07:24 م | الخميس 01 فبراير 2024
جو بايدن

جو بايدن

أعلن مسؤول أمريكي، أن الرئيس جو بايدن يوقع أمرًا تنفيذيًا لاتخاذ إجراءات جديدة، تستهدف الأنشطة التي تقوض السلام في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الأمر الذي وقعه بايدن يتضمن عقوبات مالية وقيود على التأشيرات، مواصلًا: «الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، والمواطنون الأمريكيون ليسوا المستهدفين»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف، أن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب، هي من بين الأنشطة التي يتعامل معها الأمر التنفيذي، لافتًا أن واشنطن ستعلن عن المجموعة الأولية من التصنيفات بموجب الأمر الجديد بما في ذلك ضد أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف.

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بقلم منة شبانة