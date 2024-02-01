«القاهرة الإخبارية»: طائرات الاحتلال الإسرائيلي لم تفارق أجواء قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من مدينة رفح الفلسطينية، إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية لم تفارق أجواء قطاع غزة، موضحًا: «هذا التحليق المكثف للطائرات بأنواعها في أجواء القطاع تقصف وتقوم بالإغارة على مناطق واسعة من أحياء محافظات قطاع غزة».

غارات في غزة أوقعت عددا من الشهداء

وأضاف «جبر»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية شيماء الكردي: «مدينة غزة طالها عدد من هذه الغارات مثل حي الزيتون وحي الرمال الذي تعرض إلى غارات متفرقة أوقعت عددا من الشهداء والإصابات التي تحاول سيارات الإسعاف الوصول إليهم ونقلهم تجاه مستشفيات غزة».

مدينة خان يونس تتعرض للقصف منذ أيام

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: «المنطقة الغربية من مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى ودير البلح تعرضت للقصف، كما أن مدينة خان يونس تتعرض للقصف منذ أيام، بالإضافة إلى توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية والتي وصلت إلى حدود المنطقة الغربية وما زالت تتعرض لقصف عنيف من هذه الآليات، وكذلك من الطائرات الحربية الإسرائيلية بالإضافة إلى قيام جنود الاحتلال بتفخيخ مربعات سكنية بأكملها ومن ثم تفجير المنازل في المنطقة المجاورة لمجمع ناصر الطبي».