الأمين العام للأمم المتحدة: جميع المواطنين في قطاع غزة جائعون

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن جميع المواطنين في قطاع غزة جائعون، مع نزوح أكثر من مليون و700 ألف فلسطيني من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن النظام الإنساني في طريقه إلى الانهيار.

ودعا «جوتيريش» عبر منصة إكس، إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وموسع ومستدام إلى جميع أنحاء غزة.

Everyone in Gaza is hungry.



1.7 million people have been displaced.



The humanitarian system in collapsing.



I call for rapid, safe, unhindered, expanded & sustained humanitarian access throughout Gaza.