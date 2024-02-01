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الأمين العام للأمم المتحدة: جميع المواطنين في قطاع غزة جائعون

كتب:

محمد عبدالعزيز
06:36 م | الخميس 01 فبراير 2024
أنطونيو جوتيريش

أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن جميع المواطنين في قطاع غزة جائعون، مع نزوح أكثر من مليون و700 ألف فلسطيني من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن النظام الإنساني في طريقه إلى الانهيار.

ودعا «جوتيريش» عبر منصة إكس، إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وموسع ومستدام إلى جميع أنحاء غزة.

جوتيريش: لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون

وكان أنطونيو جوتيريش قال في تغريدة أخرى، إنه لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الدولي، ويجب دائمًا احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب الالتزام بالقرارات الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

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