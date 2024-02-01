الأمين العام للأمم المتحدة: جميع المواطنين في قطاع غزة جائعون

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن جميع المواطنين في قطاع غزة جائعون، مع نزوح أكثر من مليون و700 ألف فلسطيني من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن النظام الإنساني في طريقه إلى الانهيار.

ودعا «جوتيريش» عبر منصة إكس، إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وموسع ومستدام إلى جميع أنحاء غزة.

Everyone in Gaza is hungry.



1.7 million people have been displaced.



The humanitarian system in collapsing.



I call for rapid, safe, unhindered, expanded & sustained humanitarian access throughout Gaza. — António Guterres (@antonioguterres) February 1, 2024

جوتيريش: لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون

وكان أنطونيو جوتيريش قال في تغريدة أخرى، إنه لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الدولي، ويجب دائمًا احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه يجب الالتزام بالقرارات الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.