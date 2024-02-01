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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي وضع فلسطينيين رهن الاحتجاز للضغط على ذويهم

كتب:

منتصر سليمان
07:33 م | الخميس 01 فبراير 2024
ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"

ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إنّ قوات الاحتلال نفذت المزيد من الاقتحامات والاعتقالات، حيث اعتقلت منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم نحو 44 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية ومن مناطق مختلفة، بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وأضافت «السلامين»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية شيماء الكردي: «هناك نساء رهن الاحتجاز للضغط على ذويهم حتى يسلموا أنفسهم لقوات الاحتلال، ويعتبرهم الاحتلال مطلوبين بزعم الحفاظ على أمنها».

وتابعت: «ارتفع عدد الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم منذ بداية عملية طوفان الأقصى، وحتى الآن نتحدث عن 6420 فلسطينيا منهم أطفال وسيدات وكبار السن وقيادات في حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية الشعبية وفتح».

وأكدت: «تعتقل قوات الاحتلال الفلسطينيين على الحواجز الثابتة والمتحركة، كما قطع الاحتلال أشجار الزيتون في شمال الضفة الغربية بواقع 450 شتلة من شجيرات الزيتون واللوزيات مع المستوطنين الذين كانوا في حماية جيش الاحتلال».

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