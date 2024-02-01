أستاذ اقتصاد: العالم يعيش أزمات كل 3 أو 5 سنوات

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقاً، إنَّ مصر تعيش تحديات اقتصادية كبيرة، وعلى المواطن مواجهتها مع الدولة وأن نتحمل حتى نعبرها، موضحاً: «السياسات المالية أو الاقتصادية بوجه عام تحتاج إلى وقت كي تؤتي ثمارها، ولا يوجد سياسة مالية تجنى عوائدها في اليوم التالي من تبنيها».

وأضاف «صالح»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا»، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمُذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّ الأزمات الاقتصادية حدثت في الماضي وكان من الوارد أن تتكرر ولكن على فترات متباعدة زمنياً بمعدل كل 100 سنة تقريبا، بخلاف العالم حالياً الذي يعيش أزمة كل 3 أو 5 سنوات.

زيادة الصادرات المصرية

وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي: «صادرات مصر بعد عام 2011، كانت 18 أو 19 مليار دولار سنوياً، وبفضل الجهود على مدار السنوات الماضية سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 40 مليار دولار، والرئيس السيسي أعلن عن مباردة زيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار، ونعمل على رفع حصتنا من تصدير المنتجات للخارج».

مصر جادة في إصلاحاتها

وأشار إلى أن البنك الدولي متفهم للتحديات التي تواجهها مصر بسبب التوترات المحيطة، موضحاً: «لما البنك الدولي يقول أنه متفهم للأوضاع في مصر، لازم تعرف أن مؤسسة دولية في حجمه لا تجامل أحد، والحديث عن زيادة التمويل المقدم لمصر يؤكد أن مصر جادة في إصلاحاتها».