برلمانية الوفد عن استئناف الحوار الوطني: ضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن استئناف الحوار الوطني في مرحلته الثانية خطوة ضرورية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على مصر.

وأشار إلى أن القضايا الاقتصادية ستكون على رأس أولويات الحوار في مرحلته الثانية، إذ يجرى إجراء الحوار بشكل أعمق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، تكون واقعية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لرفعها لرئيس الجمهورية.

وأضاف أن حزب الوفد سيقدم ما لديه من تصورات محددة ومفصلة لمختلف القضايا الاقتصادية إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، مثمَّنا حرص القيادة السياسية على الحفاظ على حالة الحوار بين أطياف المجتمع وتعزيز المشاركة المجتمعية في رسم مستقبل هذا الوطن، والعمل على توفير جبهة داخلية مترابطة ومتماسكة في مواجهة التحديات الراهنة.

التفاعل الإيجابي

وأضاف أن المرحلة الثانية للحوار ستكون أكثر فعالية بما يتناسب مع حجم التفاعل الإيجابي والدعم الذي حصل عليه الحوار من القيادة السياسية، إذ وجَّه رئيس الجمهورية بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات، الأمر الذي قضي على محاولات التشكيك في جدوى الحوار وجديته.