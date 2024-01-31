أخبار الاقتصاد اليوم: حدود السحب النقدي وقرار «الفيدرالي» بتثبيت الفائدة

شهدت الساحة الاقتصادية العديد من القرارات المهمة، سواء داخل أو خارج مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية، التي يأتي أبرزها بيان مهم من البنك المركزي المصري، بشأن حدود السحب النقدي اليومي، لذا تستعرض «الوطن» أهم أخبار الاقتصاد اليوم التي تهم قطاع كبير من المواطنين.

بيان مهم من «المركزي» بشأن حدود السحب النقدي

أصدر البنك المركزي المصري، بيانا مهما اليوم، أكد خلاله على عدم صدور أي تعليمات جديدة بشأن السحب النقدي، وأن زيادة الحد الأقصى اليومي بشأن عمليات السحب النقدي سواء للأفراد أو الشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه، ساري دون حدوث أي تعديلات.

البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة

كما أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تحت رئاسة وقع بنك قناة السويس الحكومي، مع شركة أليانز لتأمينات الحياة، عقد شراكة مع بنك قناة السويس، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر على مدار 46 عامًا، وذلك لمدة خمس سنوات، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة في مجال التأمين البنكي.ة جيروم باول، بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد مساء اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

بنك قناة السويس يوقع عقد شراكة تأمينية لمدة 5 سنوات

في حين وقع بنك قناة السويس الحكومي، مع شركة أليانز لتأمينات الحياة، عقد شراكة مع بنك قناة السويس، وهو الذي يُعد أحد أكبر البنوك العاملة داخل مصر خلال الـ46 عامًا الماضية، ومدة عقد الشراكة خمس سنوات، من أجل توسيع نطاق الخدمات المقدمة في مجال التأمين البنكي.