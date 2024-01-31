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رابط نتيجة كلية الاقتصاد بجامعة المنصورة الأهلية الترم الأول

كتب:

آية حسنين
12:43 م | الأربعاء 31 يناير 2024
امتحانات كلية الاقتصاد بالمنصورة الأهلية

امتحانات كلية الاقتصاد بالمنصورة الأهلية

أعلنت كلية الاقتصاد بجامعة المنصورة الأهلية، نتيجة الترم الأول، وإتاحة رابط كي يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا، مشيرة إلى إعلان أسماء الأوائل أيضًا.

رابط نتيجة كلية الاقتصاد بالمنصورة الأهلية الترم الأول

وأوضح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة من هنا، واتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على الرابط

- اختيار نتيجة كلية الاقتصاد

- إدخال البيانات الخاصة بالطالب في الجامعة

- تحديد المستوي الخاص بالطالب

- الضغط على استعلام وستظهر النتيجة بعد ذلك

أسماء أوائل كلية الاقتصاد بجامعة المنصورة الأهلية

وأشار رئيس جامعة المنصورة الأهلية، إلى أن أسماء الأوائل كالآتي:

روان أحمد محمد عبد الرحيم

أحمد عمر علي طلب الوكيل

أحمد أيمن حافظ أبو العلا

ماهيتاب طه سالم

سما عماد محمد محمد

محمود حسام محمود عبد الهادي

مصطفى محمود عوض زيدان

علي علي أحمد محمد الديب

أحمد طلبة عبد ربه

إسلام علي محمد السيد

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