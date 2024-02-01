وزير الشباب: تطوير ملعب خماسي بتكلفة 1.7 مليون جنيه بالعاشر من رمضان

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال زيارته لمحافظة الشرقية، اليوم، إنه جرى إحلال وتجديد الملعب الخماسي بمركز شباب الشمس بالعاشر من رمضان، نظام حق الانتفاع، بتكلفة إجمالية وعائد نقدي قدره 1746150 جنيها لمدة 6 سنوات.

وجاء ذلك خلال افتتاحه الملعب، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعدد من مسؤولي الشباب والرياضة.

فقرات فنية وعروض رياضية

كما تفقد وزير الشباب والرياضة، يرافقة المحافظ، مشروع المساحات الأمنة «ورشة الخياطة» وتدريب سفراء مشواري، بحضور عدد من أعضاء 8 مراكز شباب، كما تضمنت الجولة التفقدية، حضور العرض الفني للشعب الرياضية للنشئ، حيث تضمن العرض الفقرات الفنية والعروض الرياضية.

الاهتمام بممارسة الرياضة

أكد وزير الشباب والرياضة، ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة في مختلف المراكز بمحافظة الشرقية، ما يساهم في توفير حياة صحية للجميع، سواء أطفال أو شباب أو كبار أو صغار، ما يعود عليهم بالنفع وعلى المجتمع ككل.