بناء وحدة صحية وإنشاء ملعب خماسي بقرية شيبانة جنوب رفح

تفقدت لجنة من مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء قرية شيبانة جنوب رفح، للوقوف على كامل احتياجات القرية الصحية.

حيث بدأت اللجنة الاستشارية بعمل تقرير مفصل عن الأضرار الواقعة على القطاع الصحي بالقرية والتجمعات السكنية القريبة من القرية الأم، والعمل على عملية إيجاد بديل صحي للقرية في مركز الشباب حتى يتم الانتهاء من الدراسة والعرض لعملية بناء الوحدة الصحية لقرية شيبانة بالشكل الأمثل.

تعليمات بسرعة إعادة الخدمات للقرية

جاء هذا بتعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بالعمل على سرعة إعادة الخدمات لأهالي قرية شيبانة، سواء في قطاع الصحة أو التعليم والشباب والرياضة

بدوره أكد كليب راشد، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الهيئة الاستثمارية تعمل على تجهيز وبناء ملعب خماسي بقرية شيبانة، ضمن خطة إنشاء 11 ملعبا على قرى جنوب وغرب الشيخ زويد.

تشغيل مركز الشباب وإعادة هيكلة البنية

وأضاف «راشد» أن وزير الشباب والرياضة يولي تلك المناطق اهتماما بالغا، من حيث تشغيل مركز الشباب وإعادة هيكلة البنية التحتية وإتمام بناء الملعب، وتخصيص حديقة ألعاب لأطفال القرية تكون مجهزة على أعلى مستوى.