افتتاح ملعب خماسي بمدينة الشيخ زويد.. إهداء من «الشباب والرياضة»

يُجري اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأربعاء، زيارة لمدينة الشيخ زويد، للمرة الثانية خلال 40 يوما، وذلك لافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب المدينة.

تنفيذ الملعب في وقت قياسي

وقال النائب البرلماني إبراهيم أبو شعيرة، في تصريح له، إن المحافظ سيفتتح ملعب الشيخ زويد الخماسي، والمقدم من وزارة الشباب والرياضة كإهداء لأهالي الشيخ زويد، موضحا أنه ألتقى الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة وطالبه بملعب خماسي، وكان رد الوزير إيجابيا، إذ كلف مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء بسرعة تنفيذ هذا المطلب.

بدوره، أضاف كليب راشد مدير الشبال والرياضة بشمال سيناء، أنه بحسب تعليمات وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء، تم معاينة الملعب، وتقديم جميع الخدمات للشركة المقاولة، والتي نفذت الملعب في وقت قياسي، لتحقق بذلك وعد الوزير لأهالي الشيخ زويد.

تدريبات فرق الشيخ زويد على الملعب الجديد

وقال رسمي عابد مدير مركز الشباب والرياضة بمدينة الشيخ زويد، إن شباب المدينة كانوا يعانون أشد المعاناة بسبب عدم وجود ملعب خماسي، وحينما يتدربون يقومون بالذهاب إلى ملعب حي الكوثر أو أحد الملاعب بمدينة العريش.

وذكر فريح الحمايدة مدير إدارة الشيخ زويد للشباب والرياضة لـ«الوطن»، أن غالبية البطولات التي كان يشارك فيها مركز أو نادى الشيخ زويد تكون على ملعب خماسي، وبالطبع كانوا يفتقدون لمثل هذا الملعب.

وأوضح أبو عابد أن فرق الشيخ زويد، سواء المركز أو النادى ستبدأ غدا التدريبات على الملعب، بحضور اللاعبين القدامى.